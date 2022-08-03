По крайней мере, так новинку описывает сам производитель.

На рынке ноутбуков представлена самая легкая на сегодня модель. Речь идет о Lifebook WU-X/G2 от Fujitsu, которая оснащена 13,3-дюймовым дисплеем и при этом весит всего 634 грамма.

Корпус устройства выполнен из углеродного волокна, благодаря чему и удалось снизить вес, передает Aroged. Также пришлось пожертвовать аккумулятором – он тут на 25 Вт⋅ч.

Новинка работает на базе Intel Core 12-го поколения. На выбор доступны конфигурации с i5-1235U и i7-1255U. Также можно выбрать оперативную память 8, 16 или 32 ГБ. Для хранения данных есть SSD – до 2 ТБ.

Для подключения предусмотрены пара USB-C 3.2 с Thunderbolt 4, один USB-A 3.2, порты RJ45 и HDMI, а также разъем 3,5 мм и слот для карточек памяти SD. Беспроводная связь обеспечивается посредством Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. В качестве операционки – Windows 11.

На текущий момент ноутбук доступен к покупке только в Японии. За базовую версию просят 1370 долларов (~50 000 грн), топовую – 1675 долларов (~61 000 грн).

Ранее УНИАН рассказывал о первом в мире ноутбуке, в котором вообще нет разъемов. Для подключения аксессуаров и зарядки производитель предлагает использовать фирменную станцию на магнитах, которая крепится к крышке ноутбука.

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