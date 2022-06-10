Новинка прежде всего выделяется на фоне конкурентов своим внешним видом.

Китайская Meizu представила на рынке новые беспроводные наушники с очень длинным названием – PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship.

На фоне конкурентов новинка выделяется необычным дизайном, да и стоимость у нее невысокая, пишет Gizmochina.

Бутоны и зарядный кейс выполнены в белом цвете с серой и оранжевой отделкой. Футляр получил киберпанковский, плоский, полупрозрачный дизайн и напоминает звездолет – не зря в названии наушников есть упоминание Starship. В футляре для переноски также используется выдвижная конструкция, а заряжается он в специальной док-станции.

Сами наушники оснащены 12-мм драйверами в паре с композитной титановой мембраной, поддерживают 3 режима работы и 8 видов эквалайзеров: кино, рок, поп, электроника, джаз, танцевальная музыка и не только. Для связи с устройствами используется Bluetooth 5.2.

Что касается времени автономной работы, новинка работает от одной зарядки 5 часов, а общее время автономной работы – 20 часов. Футляр полностью заряжается за 2 часа.

Продажи в Китае стартовали сегодня за 389 юаней (~1700 грн). Вероятно, скоро PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship появятся и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее УНИАН рассказывал о смартфоне-монстре с рекордным аккумулятором на 21 000 мАч. Разработчики обещают неделю без зарядки или чуть больше трех месяцев работы в режиме ожидания. Стоимость этого чуда инженерной мысли на AliExpress составляет $600 или 18 тысяч в гривнах.

Вас также могут заинтересовать новости: