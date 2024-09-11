Журналисты назвали 5 фишек, которые iPhone 16 и Apple Watch 10 'украли' у Android

Авторы отметили, что границы между iOS и Android становятся все более размытыми с каждым днем.

На традиционной сентябрьской презентации Apple представила свои главные гаджеты 2024 года, в том числе новенькие iPhone 16 и юбилейные Apple Watch 10, которые, как говорит производитель, полны инноваций.

Журналисты Android Central провели небольшое расследование и нашли пять инноваций, которые Apple "позаимствовала" у Android-конкурентов для своих смартфонов и часов. И некоторые из них уже давно знакомы пользователям.

Кнопка управления камерой, которую получили все iPhone 16. Хотя Apple представила ее как новинку и посвятила большой отрезок на презентации, аналогичная функция существовала еще в 2017-м в провальном смартфоне HTC EVO 3D.

Видео дня

Опция Visual Intelligence, которая использует ИИ для распознавания объектов в кадре и предоставления контекстной информации. По мнению Android Central, все это очень напоминает функцию Google Lens и Circle для поиска.

Запись видео в формате 4K/120 кадров в секунду. Первенство в этом функционале принадлежит флагману Sony Xperia 5 Mark IV, выпущенному еще в 2022 году. В 2024 году аналогичной фишкой могут похвастаться Samsung Galaxy S24 Ultra и Vivo X100 Ultra.

Не обошлось без заимствований и в Apple Watch 10. Так, функция "Предупреждение об апноэ во сне", которую Apple преподносит как важное нововведение, уже несколько лет доступна пользователям Galaxy Watch 7 и Watch Ultra.

Еще одно "новшество" Apple Watch – функция "Тренировочная нагрузка", которая измеряет интенсивность и продолжительность ваших тренировок, присваивая им рейтинг от 1 до 10. Все это уже давно реализовано в умных часах Garmin, COROS и недавних Pixel Watch 3.

Главный вывод, который делает Android Central: границы между iOS и Android становятся все более размытыми с каждым днем. А выходящая скоро iOS 18 предложит больше возможностей кастомизации по аналогии с Android.

Известно, что на ноябрь 2024 у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

СМИ также узнали, что следующим крупным проектом Apple станут домашние роботы. Один из таких проектов описывается как "мобильный робот", который мог бы следовать за людьми по их домам.

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