S25 Slim станет промежуточным звеном между базовыми S25/25 Plus и топовой моделью S25 Ultra. Но в январе она не выйдет.

Уже практически подтверждено, что в этом году Samsung представит не три, а четыре смартфона Galaxy S. Новинкой станет модель S25 Slim, которая должна занять место где-то между S25+ и S25 Ultra.

Портал GSMArena решил суммировать все, что мы знаем о S25 Slim, который благодаря тонкому корпусу будет конкурировать с iPhone 17 Air. Вот основные детали, которыми делятся инсайдеры:

Толщина – главная фишка S25 Slim. Она составит около 6.5 мм. Для сравнения, стандартные S25 получат корпус толщиной более 7 мм, а S25 Ultra – более 8 мм;

Диагональ дисплея составит 6,66 дюйма, как и у S25+, а процессор будет новейшим и лучшим от Qualcomm – Snapdragon 8 Elite.

Несмотря на ультратонкий корпус, батарея не окажется слишком урезанной. GSMArena называют ее емкость на уровне 4700 – 5000 мАч.

Оперативная память – 12 ГБ. Samsung откажется от 8 ГБ в базе, а вместо собственной 13-нм памяти задействует более энергоэффективную 12-нм память от Micron.

В S25 Slim установят систему камер 200+50+50 Мп, что гораздо ближе к S25 Ultra, чем к базовым моделям линейки с их камерами 50+10+12 Мп.

В отличие от 25 Ultra с двумя телевиками, у Slim-модели будет только одна телефото камера, предположительно, выполненная по новой технологии All Lenses on Prism (ALoP).

Что касается позиционирования, то S25 Slim будет дороже базовых S25/25 Plus, но дешевле S25 Ultra. Скорее всего, ценник будет стартовать от 1099 долларов.

А вот что касается его доступности, то, по информации источника, модель S25 Slim будет анонсирована вместе с другими версиями на ивенте 22 января, но в продаже появится в мае. Cкорее всего, это будет не полноценная премьера, а короткий анонс.

Видео дня

Помимо новых смартфонов Samsung на презентации 22 января может показать свою первую XR-гарнитуру и второе поколение кольца Galaxy Ring. Чуть позже будут представлены бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16.

Ранее появилась информация, что вместе с Galaxy S25 Samsung представит программу подписки на свои смартфоны с искусственным интеллектом. Apple тоже хотела сделать подписку iPhone, но передумала.

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