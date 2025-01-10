Apple тоже хотела сделать подписку на свою технику, включая iPhone, но передумала.

Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S25 уже 22 января, а вместе с ними – программу подписки на свои смартфоны с искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал The Verge.

Подписка AI Subscription Club на бытовую технику уже действует в Южной Корее и включает не только аренду устройства, но и дополнительные услуги, такие как ремонт и техническое обслуживание. Предполагается, что аналогичные условия будут предложены и для смартфонов.

Преимущество такой модели – возможность ежегодно обновлять смартфон на новую версию. Однако есть и очевидный недостаток – человек фактически не владеет вещью. Samsung в числе первых собирается опробовать программу аренды смартфонов, которая потенциально может изменить глобальную модель распространения мобильных устройств в будущем.

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Сама подписка выйдет за пределы Южной Кореи и появится в США. Что касается Galaxy AI, то ИИ от Samsung должен оставаться бесплатным до конца 2025 года, после чего состоится переход на платную модель. Станут ли платными все функции или только какая-то их часть – пока не ясно.

Ранее Bloomberg сообщал, что Apple хотела сделать подписку на свою технику, включая iPhone, но проект потерпел неудачу из-за проблем с ПО и нормативных проблем. Целью подписки было сделать владение айфоном похожим на подписку на приложение – проект должен был упростить получение нового iPhone каждый год.

Главным отличием Galaxy S25 от прошлогодней линейки станет появление еще одной модели. Если раньше в серию Galaxy S входили базовые, крупные и топовые версии, то теперь к ним добавится еще и тонкая, которая будет конкурировать с iPhone 17 Air.

Помимо новых смартфонов компания может показать свою первую XR-гарнитуру и второе поколение смарт-кольца Galaxy Ring. Чуть позже будут представлены бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16.

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