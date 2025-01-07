Samsung назвала дату презентации Galaxy S25 – в этот раз покажут сразу 4 смартфона

Если раньше в серию Galaxy S входили базовые, крупные и топовые версии, то теперь к ним добавится еще и тонкая.

Samsung анонсировала зимнее мероприятие Galaxy Unpacked – оно пройдет 22 января 2025 года. В компании подтвердили, что презентуют новую серию смартфонов Galaxy S и новые возможности искусственного интеллекта.

Заодно производитель намекнул, что в этот раз покажет не три, а сразу четыре модели. Согласно утечкам, речь идет о Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и S25 Slim. Если раньше в cерию Galaxy S входили базовые, крупные и топовые версии, то теперь к ним добавится еще и тонкая, которая будет конкурировать с iPhone 17 Air.

Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени и будет транслироваться на сайте Samsung и на YouTube. Помимо новых флагманов компания может показать свою первую XR-гарнитуру и второе поколение смарт-кольца Galaxy Ring.

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По слухам, Galaxy S25 Slim будет полноценным флагманским смартфоном без всяких "но". Аппарат получит в меру крупный 6,66-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 8 Elite и камеру как у S25 Ultra с главным модулем на 200 Мп. А стоить он будет дороже базовых Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus (но дешевле) Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн со скругленными углами и рекордно тонкими рамками, 16 ГБ ОЗУ и сверхширик с новым 50-Мп сенсором. Также есть информация, что все модели Galaxy S25 получат процессор Snapdragon 8 Elite – вне зависимости от региона, а базовый объем ОЗУ увеличится с 8 до 12 ГБ.

Вслед за флагманскими Galaxy S25 будут представлены бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16. И, судя по слитым рендерам, новинки будут заметно отличаться от предшественников.

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов – не затягивайте с установкой. Оно устраняет около полусотни дыр и уязвимостей в безопасности как самой Android, так и One UI, поэтому классифицируется как важное.

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