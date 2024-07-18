Авторы называют такой вариант смарт-часов "маленьким телефоном без отвлекающих факторов".

Если у вас есть старые Apple Watch и вы не знаете, что с ними делать, то новый аксессуар TinyPod может стать ответом. Новинка способна превратить смарт-часы в компактный аналог музыкального плеера iPod, но с более широким функционалом.

Как передает MacRumors, аксессуар представляет собой силиконовый чехол со встроенным колесом прокрутки, в котором размещается корпус Apple Watch. С помощью TinyPod можно звонить, списываться (при синхронизации с телефоном), а также просматривать письма, погоду, новости и, конечно же, воспроизводить музыку.

В таком форм-факторе Apple Watch теряют свой ремешок и превращаются в iPod Classic, продажа которых прекратилась еще в 2014 году. Помимо этого, разработчики tinyPod называют такой вариант часов "маленьким телефоном без отвлекающих факторов". Это, конечно, если Apple Watch в версии с LTE-модулем.

Чехол уже продается (пока только в США) по цене в 79 долларов (~3300 грн) и 29 долларов (~1300 грн) за обычную и lite версии соответственно. Последняя отличается упрощенным дизайном и лишена колеса прокрутки iPod. TinyPod поддерживает работу с Apple Watch (включая SE Ultra) с размером корпуса 40/41 мм, 45/44 мм и 49 мм.

Презентация новых часов Apple Watch ожидается в сентябре вместе с iPhone 16. В этом году ожидается выход юбилейных Apple Watch X, которые получат много нововведений и будут сильно отличаться от предшественников. Также Apple выпустит супербюджетные Apple Watch SE, которые подешевеют еще сильнее.

Напомним, конкуренты из Samsung накануне представили новую серию смарт-часов. В продажу поступят не только классические Galaxy Watch 7, но и флагманская модель Galaxy Watch Ultra, которая будет конкурировать с Apple Watch Ultra.

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