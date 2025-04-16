Владельцам этих устройств стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском запчастей для ремонта.

Компания Apple тихо признала iPhone 6s раритетным устройством. Фирма поместила культовый телефон в список устаревших гаджетов – к ним относятся техника, которая исчезла из продажи пять или более лет назад.

iPhone 6s первоначально был выпущен в 2015 году, но Apple сохранила его в качестве недорогого устройства до 2018 года, поэтому он только сейчас был добавлен в список винтажных устройств. Последней актуальной версией iOS для него была iOS 14.

iPhone 6s воспринимали как улучшенную версию iPhone 6, в которой Apple исправила все косяки, включая проблемы с корпусом и аккумулятором. Это также был первый iPhone с функцией 3D Touch и последняя флагманская модель с разъемом для наушников.

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Помимо iPhone, изменения коснулись и линейки Mac Mini. Mac mini 2018 года, последний носитель чипов Intel, теперь классифицируются как устаревший во всем мире. Далее Apple перешла на решения собственного производства.

Полный список "винтажных" и "устаревших" гаджетов Apple можно посмотреть здесь.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. В частности, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а "прошки" станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – совершенно новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.

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