Для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7.

В 2025 году Apple планирует радикально обновить дизайн своих операционных систем. Для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7 (2013 год), сообщают надежные инсайдеры из Bloomberg.

Хотя конкретных подробностей пока немного, ожидается, что iOS/iPadOS 19 и macOS 16 получат единый визуальный стиль. Ориентир – VisionOS с его "стеклянным" интерфейсами и круглыми кнопками.

При этом источники Bloomberg отмечают, что Apple не планирует объединять свои операционки в единую систему, но стремится сделать их более схожими визуально и функционально. Сейчас стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок различаются в macOS, iOS и visionOS, что может вызывать дискомфорт при переходе с одного устройства на другое.

Видео дня

На видео и фото ниже – концепт идеи:

Презентация iOS 19 состоится в июне в рамках WWDC 2025., а сам апдейт выйдет в сентябре. Ранее уже сообщалось, что все iPhone с поддержкой iOS 18 обновятся до iOS 19, но возможности Apple Intelligence продолжат получать только владельцы iPhone 15 Pro и новее.

В MacRumors предположили, что Apple готовит крупный редизайн системы, дабы таким образом отвлечь пользователей от задержки в релизе функций Apple Intelligence. Apple сильно отстает от своего графика и все переносит, в том числе "поумневшую" Siri, которую теперь стоит ждать только к релизу iOS 19–20.

В первом квартале 2025 года Apple уже представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипе M4 и парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше. Каких – читайте тут.

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