По слухам, складной iPhone выйдет в 2026 году, получит экран без складки, Touch ID и цену более 2000 долларов.

Слухи о складном iPhone ходят уже более 10 лет, но похоже, что в 2026 году мы, наконец, увидим это устройство. Источники уверены, что Apple попытается громко выйти на рынок, зная, что данный сегмент уже насыщен предложениями других компаний.

В MacRumors собрали шесть актуальных слухов и инсайдов о будущей новинке Apple.

Apple хочет сделать его без складок. Это было главным приоритетом для компании. Идеальный сценарий – полное избавление от каких-либо следов сгиба дисплея, когда он находится в раскрытом состоянии.

Это было главным приоритетом для компании. Идеальный сценарий – полное избавление от каких-либо следов сгиба дисплея, когда он находится в раскрытом состоянии. Форм-фактор книжки, как Galaxy Z Fold. Apple экспериментировала и с другими дизайнами, в частности, раскладушки. Причина такого выбора – в том, что iOS не очень приспособлена для горизонтальной ориентации.

Apple экспериментировала и с другими дизайнами, в частности, раскладушки. Причина такого выбора – в том, что iOS не очень приспособлена для горизонтальной ориентации. Экран как у iPad mini. В сложенном состоянии диагональ экрана складного айфона составит около 5,5 дюйма. В открытом она будет примерно, как у iPad Mini – 7,8 дюйма.

В сложенном состоянии диагональ экрана складного айфона составит около 5,5 дюйма. В открытом она будет примерно, как у iPad Mini – 7,8 дюйма. Толщина складного iPhone составит ~5,5 мм. Это будет самый тонкий iPhone и одно из самых тонких устройств Apple за вс время.

Это будет самый тонкий iPhone и одно из самых тонких устройств Apple за вс время. Touch ID вместо Face ID. Для экономии внутреннего пространство Apple откажется от Face ID в пользу Touch ID, встроенного в боковую кнопку.

Для экономии внутреннего пространство Apple откажется от Face ID в пользу Touch ID, встроенного в боковую кнопку. Он будет очень дорогим. Стоимость первого складного iPhone может превысить 2000 долларов. Более того, вероятно, речь идет о диапазоне 2000–2500 долларов.

По последним данным, складной iPhone поступит в массовое производство позднее в 2025 году. Различные аналитики прогнозируют его выход в конце 2026 или начале 2027 года.

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Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем конкуренты Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон.

Apple также рассматривает возможность создания складного планшета/ноутбука. Bloomberg описывает девайс, как что-то похожее на "гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, стоящих рядом". Релиз устройства ожидается не раньше 2028 года.

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