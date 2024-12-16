Согласно планам разработчиков, в развернутом виде дисплей такого планшета будет около 20 дюймов. У Apple еще есть много время подумать о том, как реализовать идею – релиз устройства ожидается не раньше 2028 года. К тому времени iPadOS должна быть достаточно продвинутой, чтобы запускать приложения macOS.

По данным источников, планшет в таком форм-факторе – не единственный перспективный проект Apple. В разработке также находится складной iPhone и MacBook. И один из них может выйти на рынок уже в 2026 году.

Apple остается единственным IT-гигантом, в ассортименте которого все еще нет складного устройства. Пока они продолжают набирать популярность по всему миру, их отсутствие в ассортименте Купертиновцев является одной из причин, по которым компанию в 2025 году может ждать самое большое снижение объемов поставок среди других крупных брендов, говорят аналитики.

Особый интерес к складным девайсам отмечается в Китае – на одном из важнейших рынков, где американский производитель теряет позиции. В октябре 2024 года Huawei впервые за 4 года обошла Apple по продажам смартфонов в Китае.

Напомним, в конце октября Apple представила новый сверхмощный iPad mini. Это было первое обновление mini-серии с 2021 году. А вот нового поколения базового iPad и iPad Air придется ждать до следующей весны.

Осенью покажут новые Айфоны 17. Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд смартфонов за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – она будет настолько тонкой, что даже не получит лоток для SIM-карты.

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