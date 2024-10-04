Примечательно, что половину списка занимают складные модели, которые постепенно захватывают рынок.

Бенчмарк AnTuTu представил рейтинг смартфонов на ОС Android с наибольшим уровнем удовлетворенности пользователей – такой рейтинг еще называют "народным". То есть он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей.

По итогам сентября, первое место занял складной Oppo Find N3, которым люди довольны на 99,09%. Его любят за "тонкий корпус, отличные дисплеи с почти незаметной складкой на основном, а еще мощное железо".

Второе место, согласно пользовательским отзывам, занимает Honor Magic 6 Ultimate Edition с оценкой в 97,65%. Этот китайский суперфлагман обладает самой топовой "начинкой", а в тестах камеры и дисплея опережает и iPhone 16 Pro Max, и почти все Android. Замыкает тройку лидеров Huawei Pura 70 Pro+ с поддержкой двусторонний спутниковой связи.

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Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: Honor Magic V2, Vivo X Fold 3 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S24+, Oppo Find X7 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 5 и Huawei Mate X3. Как видно, интерес к складным смартфонам сегодня велик, особенно в форм-факторе "книжки".

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги самых выгодных по цене/качеству андроидов. Как оказалось, равных Redmi Turbo 3 и OnePlus Ace 3 Pro в своих ценовых категориях нет.

Как сообщал УНИАН, пиратству на Android, похоже, пришел конец. Новая улилита блокирует платные приложения, если они были установленны не из Play Market. Блокировку можно временно избежать, не обновляя ОС. Но этот шаг чреват уязвимостью системы.

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