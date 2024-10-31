iQOO 13 получил Snapdragon 8 Elite, экран AMOLED 144 Гц и зарядку 120 Вт в комплекте.

Суббренд китайской Vivo, специализирующийся на мощных смартфонах с доступным ценником, представил новый флагман – iQOO 13. Он стал третьим в мире смартфоном на топовом процессоре Snapdragon 8 Elite (Gen 4) и стоит на $70 дешевле конкурентов.

Основные спецификации такие:

Дисплей : 6.82 дюйма, AMOLED, 2K, 144 Гц;

: 6.82 дюйма, AMOLED, 2K, 144 Гц; Память: до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш;

до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш; Аккумулятор: 6150 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт;

6150 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт; Камеры: 50 Мп (основная, Sony IMX921), 50 Мп (телеобъектив, Sony IMX816), 50 Мп (ширик, Sony IMX816); 32 Мп (фронтальная)

50 Мп (основная, Sony IMX921), 50 Мп (телеобъектив, Sony IMX816), 50 Мп (ширик, Sony IMX816); 32 Мп (фронтальная) Прочее: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, вибромотор, стереодинамики, защита IP68.

Новинка получила плоскую AMOLED-матрицу яркостью 4500 нит в пике со встроенным в нижнюю область сканером отпечатка и небольшой селфи-камерой, которая врезана по центру. Смартфон также сохранил узнаваемую RGB-подсветку и получился самым тонким флагманом IQOO с толщиной в 7,99 мм.

Видео дня

Чтобы добиться максимально быстрой работы смартфона, инженеры IQOO установили в него дополнительный игровой чип Q2. Результат: мобильный гейминг в 2K/144 FPS, а при 60 к/c – до 12 часов непрерывной игры без троттлинга. Также отмечается более стабильный фреймрейт и меньший нагрев в сравнении с iPhone 16 Pro Max.

iQOO 13 из коробки работает на Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS и уже поступит в продажу 10 ноября. За версию с 12+256 ГБ просят 3999 юаней ($560 долларов), а за 16+1024 ГБ – 5199 юаней ($730 долларов). На сегодняшний день это самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite – конкуренты в лице Xiaomi 15 и Honor Magic 7 стоят от 4499 юаней ($630).

Также в ближайшие дни ожидается презентация OnePlus 13, который обещает стать самым интересным Android телефоном на рынке. Одной из ключевых особенностей устройства станет экран – им можно пользоваться даже в перчатках.

Ранее в этом месяце Oppo представила Find X8 и Find X8 Pro – свои "самые совершенные флагманы". У них топовые дисплеи и камеры, самая актуальная начинка от MediaTek, ИИ-функции, а в "прошку" поставили свой аналог Camera Control от Apple.

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