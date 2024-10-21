Ultra-версия получит закругленные углы корпуса, а рамки вокруг экрана у всех телефонов станут еще уже.

В интернете опубликовали фотографии и видеоролик, которые демонстрируют макеты всей флагманской серии Galaxy S25. Они совпадают с рендерами, опубликованными несколькими месяцами ранее авторитетным инсайдером OnLeaks.

По традиции, в новую линейку войдут три модели: S25, S25+ и S25 Ultra. Что касается базовых моделей, то в плане дизайна никаких откровений не будет: такой же дизайн мы видели в предыдущей серии S24. Расположение селфи-камеры не изменится, впрочем, рамки вокруг экрана у всех моделей станут тоньше.

А вот модель Galaxy S25 Ultra претерпевает значительные изменения. Одним из ключевых нововведений является более округлый корпус. Грани станут полностью плоскими в стиле последних iPhone. Небольшие изменения коснутся и блока камер.

Видео дня

Размеры утекшего макета S25 Plus составляют 158,44 x 75,79 x 7,35 мм, что делает его тоньше предшественникs. Стандартный Galaxy S25 получил размеры 146,94 х 70,46 х 7,25 мм, также показывая уменьшение толщины. А S25 Ultra с размерами 162,82 x 77,65 x 8,25 мм будет тоньше Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

Galaxy S25 Ultra, кроме обновленного дизайна, также будет отличаться прочной конструкцией из титана и использованием антибликового стекла Corning's для дополнительной защиты.

Ice Universe, который ранее делился рендерами Galaxy S25 Ultra, утверждает, что "дисплей станет больше, корпус – тоньше, а соотношение экрана к корпусу в очередной раз обновит рекорд Samsung".

Презентация серии Samsung Galaxy S25 ожидается в январе 2025 года. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширокоугольный объектив, а "сердцем" всех трёх моделей должен стать Snapdragon 8 Elite. То есть в этот раз Samsung не станет выпускать версии с процессором Exynos.

Накануне Samsung представила Galaxy Z Fold SE – свой самый тонкий и большой складной смартфон, который получил блок камер как у S24 Ultra. СМИ пишут, что именно таким должен был быть оригинальный Fold 6.

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