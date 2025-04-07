Теперь Galaxy S24 и ряд других смартфонов будут работать на операционке One UI 7.

Samsung наконец-то начала распространять стабильную версию One UI 7 на базе Android 15 - долгожданное обновление появилось 7 апреля, после месяцев бета-тестов.

Первыми обновление получили пользователи Galaxy S24 в Южной Корее, а в ближайшие дни апдейт появится и в других странах, за исключением США и Канады, где релиз намечен на 10 и 11 апреля соответственно.

Вместе с флагманами линейки S24 апдейт также прилетел на Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. А в следующей волне One UI 7 достанется Galaxy S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, а также планшетам серий Tab S10 и Tab S9. Точные даты пока не объявлены, но судя по динамике, ждать долго не придётся.

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Из изменений в глаза бросаются обновлённые анимации: теперь интерфейс ощущается плавнее и отзывчивее. Также переработан экран блокировки и уведомления, они стали компактнее и лучше вписываются в общую стилистику системы.

Особое внимание Samsung уделила конфиденциальности: появилось больше опций для контроля доступа приложений к чувствительным данным. Визуально оболочка стала ближе к "чистому" Android, но с сохранением фирменных фишек One UI.

Правда ранее мы рассказывали, что пользователи Android 15 жалуются на новый баг: из-за него блокируется доступ к телефону.

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