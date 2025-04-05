Пользователи Android жалуются на новый баг: из-за него блокируется доступ к телефону

Это самая частая проблема, с которой сталкивались пользователи устройств под управлением Android 15 за последние несколько недель.

Пользователи смартфонов, обновившиеся до Android 15, в течение последних нескольких недель чаще всего жаловались на ложные срабатывания функции обнаружения кражи (Theft Detection Lock). Об этом сообщает портал Android Authority.

Журналисты отмечают, что в ряде случаев девайсы под управлением Android 15 самопроизвольно блокировались во время занятий спортом или поездок. Впервые на баг обратили внимание еще пару месяцев назад, с тех пор он остается нерешенной.

Описанная функция была внедрена Google в рамках компании по повышению безопасности Android-смартфонов. Если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда смартфон резко выхватывают из рук), устройство автоматически блокируется.

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Также Theft Detection срабатывает, если смартфон переходит в автономный режим – воры зачастую отключают похищенный аппарат, чтобы избежать их отслеживания.

В издании Android Authority предположили, что в одном из последних обновлений безопасности Google могла увеличить чувствительность алгоритма, что стало причиной ложных срабатываний.

Тем не менее, как отмечают журналисты, большинство пользователей, столкнувшихся с проблемой, не были сильно разочарованы. Ведь если бы алгоритм был недостаточно чувствительным и не срабатывал при настоящих кражах – это было бы гораздо более проблематично.

Компания Google пока что никак не отреагировала на ложные срабатывания функции. В Android Authority пообещали отдельно сообщить, когда проблема будет решена.

Напомним, Google уже анонсировала досрочный релиз Android 16 – в июне, а не сентябре-октябре, как обычно. Более ранний выпуск даст производителям время на подготовку прошивки для своих смартфонов на базе актуальной Android.

C выходом Android 16 смартфоны научатся показывать оставшуюся емкость аккумулятора, так что оценить состояние телефона при покупке с рук станет чуточку проще.

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