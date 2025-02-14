Планировалось, что полноценная One UI 7 выйдет до конца 2024 года, но ее запуск, судя по всему, отложили до апреля.

Если вы владелец одного из смартфонов Samsung Galaxy, выпущенных в последние пару лет, и ждете обновления своего устройства до One UI 7.0 на Android 15, то для вас плохие новости – ожидание может растянуться еще на несколько месяцев.

Об этом пишет сразу несколько Samsung-инсайдеров, в том числе Ice Universe. Первый бета-релиз One UI 7.0 для флагманских Galaxy S24 состоялся еще в декабре, но скорость исправления ошибок проходит довольно медленно. Samsung, как сообщается, планирует выпустить еще 3 бета-версии прошивки, прежде чем запустить финальную.

Причем речь идет только об уже выпущенных смартфонах. Представленный на днях бюджетный Galaxy F06 5G вышел с предустановленной One UI 7.0 из коробки. Этот шаг Samsung разозлил многих владельцев старых флагманов Galaxy. "Представьте, что вы платите тысячу долларов за смартфон, а затем выходит телефон за 110 долларов с более свежей One UI, чем у вас", пишет один из пользователей.

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Если информация верна, то Samsung запустит стабильное обновление One UI 7.0 (Android 15) только к релизу Android 16. Google ранее объявила, что в этом году новая операционка выйдет во втором квартале (апрель-июнь). Все ради того, чтобы производители Android успевали выпускать новые флагманские смартфоны на актуальной версии системы.

Ранее в сети публиковался список всех телефонов Samsung, которые получат обновление до Android 15. Если вашего девайса нет в списке, то, возможно, время задуматься об апгрейде. Тем более, что выходящие в марте Galaxy A26 и A36 получат 6 лет обновлений и One UI 7.0 из коробки.

Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.

Весной у Samsung должен выйти Galaxy S25 Edge. Этот новый ультратонкий смартфон компании и главный конкурент iPhone 17 Air. А ближе к концу лета представят первый складывающийся втрое телефон.

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