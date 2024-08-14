Сейчас большинство смартфонов заряжаются приблизительно полтора часа.

Как и ожидалось, Realme сегодня официально представила свою новейшую технологию проводной зарядки мощностью 320 Вт. Это рекордное значение даже среди технологий, которые еще только находятся на этапе разработки.

Компания показала видео, в котором неизвестный смартфон Realme с батареей на 4400 мАч набирает 100% всего 4 минуты и 30 секунд, а за одну минуту можно бежать на работу с 26% заряда.

Для зарядки смартфона применяется адаптер с плотностью мощности 3,3 Вт/см³. Его размеры соответствуют аналогичны зарядному устройству Realme мощностью 240 Вт. Адаптер оснащен двумя разъемами USB-C и поддерживает протоколы UFCS, SuperVOOC и Power Delivery.

Когда первые смартфоны с такой технологией поступят в продажу, пока не говорят, но обещают, что ждать недолго.

Среди смартфонов, доступные на рынке, рекордом является зарядка 240 Вт. Предыдущая рекордная быстрая зарядка Xiaomi мощностью 300 Вт, хоть и была анонсирована еще в марте 2023 года, до сих пор не была реализована в коммерческих смартфонах.

Примечательно, что главные игроки на рынке смартфонов, Apple и Samsung, не заостряют большего внимание на важности скорости зарядки. iPhone 15 с официальным адаптером питания USB-C мощностью 25 Вт нужно примерно 1.5 часа, чтобы набрать 100%. У Samsung действующий рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S24 Ultra полностью заряжается за 65 минут.

Китайская компания Realme продолжает выпускать смартфоны среднего класса с флагманскими опциями. В конце июля производитель представил серию Realme 13 Pro, которая стала хитом еще до начала продаж.

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