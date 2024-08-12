Для сравнения, актуальным Айфонам нужно примерно 1.5 часа, чтобы полностью зарядиться.

Бренд Realme решил переплюнуть Xiaomi и анонсировал самую мощную в мире зарядку для смартфона мощностью 320 Вт.

Подробная презентация новой технологии состоится 14 августа. А пока в сети публикуют отрывок, на котором неизвестный смартфон Realme заряжается с 0 до 17% всего за 35 секунд. Можно предположить, что на полную зарядку будет уходить менее 5 минут.

Среди смартфонов, которые есть в продаже, рекордом является зарядка на 240 Вт. Realme GT Neo 5, пока что единственному смартфону на рынке с 240-ваттной зарядкой, для полной зарядки необходимо 10 минут и 59 секунд.

Предыдущая рекордная быстрая зарядка Xiaomi мощностью 300 Вт, хоть и была анонсирована еще в марте 2023 года, до сих пор не была реализована в коммерческих смартфонах.

Примечательно, что признанные лидеры индустрии в лице Apple и Samsung не заостряют внимание своих поклонников на важности скорости восстановления энергии. iPhone 15 с официальным адаптером питания USB-C мощностью 25 Вт нужно примерно 1.5 часа, чтобы зарядиться. У Samsung действующий рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S24 Ultra набирает 100% за 65 минут.

Если вы из тех людей, для которых способность смартфона как можно дольше продержать заряд аккумулятора – более важный показатель, чем процессор или камера, то специалисты Tom's Guide составили топ смартфонов с самой живучей батареей.

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