Она может полностью зарядить смартфон всего за пять минут.

Xiaomi уже приступила к массовому производству первой в мире 300-ваттной зарядки для смартфонов. Первым такую зарядку должен получить один из грядущих аппаратов суббренда Redmi, а это означает, что он не будет очень дорогим.

Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на известного китайского инсайдера Digital Chat Station. Когда именно новая технология станет доступна в массовом продукте, неизвестно, но, по словам источника, соответствующий смартфон "уже не за горами".

В прошлом месяце компания продемонстрировала модифицированную версию Redmi Note 12 Pro+, в которой реализована сверхбыстрая зарядка мощностью 300 Вт. На видео показано, как она полностью заряжает смартфон всего за пять минут, а за две минуты можно бежать на работу с 50% заряда.

А меж тем обладателем самой быстрой зарядки на рынке смартфонов остается realme GT Neo 5, который поддерживает мощность 240 Вт – всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.

Примечательно, что на выбор покупателям доступны две версии GT Neo 5: 4600 мАч с той самой рекордной зарядкой 240 Вт и 5000 мАч с зарядкой 150 Вт. Во втором случае смартфон заряжается до 100% за 16 минут.

Realme GT Neo 5 уже поступил в продажу в Китае. Версия с быстрой зарядкой 240 Вт стоит 3199 юаней (~17 300 грн), с зарядкой 150 Вт – 2499 юаней (~13 000 грн). Позже смартфон доберется до Европы.

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