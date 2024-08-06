Устройство OnePlus с приличным отрывом опережает остальные модели в списке.

Вслед за рейтингом флагманов, команда AnTuTu представила июльский рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Все места в топ-10 распределены между четырьмя производителями.

Как отмечается, в 2024 году в большинстве случаев обычным пользователям незачем переплачивать за топовые флагманы, ведь сейчас производители оснащивают середняки мощным железом, которое спокойно потянет самые требовательные игры и не устареет через пару лет.

Возглавил рейтинг среднебюджетников OnePlus Ace V3: по результатам многочисленных тестов его средняя оценка составила 1,42 млн баллов. Девайс оснащен субфлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 3, который по мощности не особо уступает Snapdragon 8 Gen 2. В Украине он стоит от 16 тыс. грн.

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На втором месте оказался Realme GT Neo6 SE с таким же процессором. К слову, помимо впечатляющей производительности, он также может похвастаться дисплеем с рекордной яркостью. Тройку лидеров замкнул Redmi K70E, который работает на процессоре MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

В целом, рейтинг разделился ровно пополам: пять моделей с процессором Qualcomm, пять – на MediaTek. Вот топ-10:

Свежий опрос показал, какими смартфонами пользователи Android и iPhone довольны больше всего. Если в мире андроид лидирующие места занимают складные устройства, то поклонники Apple отдают предпочтение раритетным компактным Айфонам.

А Samsung ранее в этом месяце выпустила свой самый дешевый смартфон 2024 года. При цене в 100 долларов аппарат оснащен большим 90-герцовым экраном, камерой на 50 Мп, а из коробки на нем установлена ​​оболочка One UI 6.1 на базе Android 14.

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