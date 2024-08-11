В отличие от айфонов, Android-девайсы уже давно ушли вперед по мощности зарядки, причем это не обязательно должен быть флагман.

Многие смартфоны уже давно можно зарядить с 0 до 100% меньше чем за час, однако некоторые производители продолжают экспериментировать, чтобы в случае чего зарядить девайс за считанные минуты.

В подборке Xinping Technology собраны смартфоны с самыми мощными блоками питания в 2024 году. Проще говоря, они заряжаются быстрее конкурентов. За основу бралось время, которое требуется для достижения 100%.

Победителем "гонки" стал Realme GT Neo 5, пока что единственный смартфон на рынке с 240-ваттной зарядкой. Как отмечают эксперты, для полной зарядки ему необходимо 10 минут и 59 секунд.

Находящийся на втором месте Redmi Note 12 Explorer Edition заряжаются за 11 минут и 13 секунды. Он задействует адаптер мощностью 210 Вт.

Замыкает тройку игровой смартфон iQOO 10 Pro с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение заряда необходимо 12 минут и 16 секунд.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на iQOO 11S, Red Magic 8 Pro+, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace / Ace 2 Pro и Realme GT 5. Всем им для полной зарядки от 0 до 100% нужно меньше 20 минут.

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Актуальные iPhone 15, несмотря на свою высокую автономность, занимает последние места в этом рейтинге – на их полную зарядку нужно почти два часа. По слухам, в серии iPhone 16 мощность проводной зарядки наконец вырастет с 27 до 40 Вт.

Если вы в поисках телефона, который не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных Android-устройств. Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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