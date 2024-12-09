Указанные девайсы не только не будут иметь новых функций, но и более уязвимы для вредоносных программ.

В ассортименте Xiaomi и ее суббрендов очень много смартфонов, причем каждый месяц появляются новые: накануне были представлены флагманы Redmi K80 и 100-долларовый Redmi A3. Из-за этого компания время от времени вынуждена прекращать цикл обновлений для устаревших девайсов.

Портал GizChina собрал перечень устройств Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти устройства больше не получают никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности. Поэтому от их покупки сегодня лучше отказаться.

Какие устройства Xiaomi больше не поддерживаются

Ранние модели, такие как Mi 1 — Mi 6X (включая Mi 5 и Mi 6).

Серия Mi 8, включая Mi 8 SE и Mi 8 Pro.

Серия Mi 9, включая Mi 9 Lite и Mi 9T Pro.

Серия Mi MIX, включая MIX 4 и MIX Fold.

Планшеты, такие как Mi Pad 1 — Mi Pad 4 и Xiaomi Pad 5 Pro.

Redmi

Ранние модели Redmi, включая серии Redmi 1, Redmi 2 и Redmi 3.

Серии Redmi Note 1 — Redmi Note 10.

Бюджетные модели, такие как Redmi Go, Redmi Y2 и Redmi S2.

Poco

Ранние модели, такие как Poco F1 и Poco Phone F1.

Последние модели, такие как Poco X2, Poco X3 NFC и Poco F3 GT/

Xiaomi обычно предоставляет обновления программного обеспечения на 3–4 года. В этом плане китайский производитель заметно отстает от конкурентов в лице Samsung и Google, которые с недавнего времени предлагают до 7 лет обновлений для флагманских телефонов и до 6 лет для моделей среднего класса.

Видео дня

Для экономных пользователей Xiaomi по-прежнему предлагает оптимальное соотношение стоимости и качества. Но для тех, кто ищет более длительную поддержку программного обеспечения, другие бренды могут быть лучшим выбором, отметили в GizChina.

Напомним, в конце октября дебютировали флагманские Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ставшие наиболее "навороченными" смартфонами компании. Вместе с тем уже готовиться премьера Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro и будущим Galaxy S25 Ultra.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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