Из-за ошибки в iOS 15 флагманы линейки iPhone 13 лишились функции шумоподавления во время телефонного разговора.

В линейке смартфонов iPhone 13 обнаружена серьезная программная проблема. Из-за недоработок в последней версии iOS 15 новейшие флагманы лишились важной функции шумоподавления, которая отсекает фоновые шумы во время телефонного разговора.

Впервые на неисправность обратили внимание пользователи Reddit.

По словам одного из них, его собеседники во время звонков то и дело жаловались на различные громкие фоновые шумы, которые мешали нормально вести разговор. Он предположил, что на его iPhone 13 отключена функция шумоподавления и полез в настройки.

Однако, к своему удивлению, зайдя в настройки он выявил, что в соответствующем пункте меню отсутствует переключатель "Шумоподавления для телефона".

Об идентичных трудностях со своими iPhone 13 и 13 Pro сообщили в комментариях под оригинальным постом и другие пользователи. Один из них отметил, что уже обращался в службу поддержки Apple, где его заверили, что инженеры уже работают над решением проблемы. Впрочем, на данный момент решения нет.

На всех Айфонах под управлением iOS 14/iOS 15 функцию можно найти в меню Настройки > Универсальный доступ > Аудиовизуализация > Шумоподавление телефона.

Читайте такжеРаскрыта первая особенность iPhone 15 и новые утечки относительно iPhone 14Ранее в этом месяце Apple выпустила большое обновление для iPhone с новыми функциями, включая раздел "Запчасти и история обслуживания", где теперь видно, оригинальные ли запчасти были установлены после ремонта, а также возможность отследить ‌Айфон даже после того, как он разрядится.

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