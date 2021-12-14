Функция будет полезной, если собираетесь приобрести смартфон на рынке б/у.

Apple выпустила обновление iOS 15.2, которое показывает подлинность запчастей iPhone и историю обращений в сервисные центры компании.

Если пройти в "Настройки" → "Основные" → "Об этом устройстве", то под серийным номером обнаружится новый раздел под названием "История запчастей и обслуживания".

Для iPhone XS и более старших моделей будет доступна информация о подлинности аккумулятора. Начиная с iPhone 11 появится сообщение о замене аккумулятора и дисплея, а iPhone 12 и iPhone 13 дополнительно проинформируют о замене камеры.

Если деталь оригинальная, то будет отображена дата обслуживания устройства. Если же нет, рядом с неоригинальными компонентами появится пометка "Неизвестная деталь".

По словам Apple, данные сообщения носят информационный характер – неоригинальные детали не помешают работе вашего айфона. Функция будет полезной, если собираетесь приобрести смартфон на вторичном рынке или при обращении в неофициальные сервисные центры, дабы убедиться в оригинальности деталей.

Читайте такжеПредставлены концепты iOS 16 – чего ожидать от будущей операционной системы (видео)

Ранее УНИАН уже писал, что к Новому году украинцев может ждать дефицит iPhone. Несмотря на все свое влияние, даже такого гиганта не обошла нехватка комплектующих.

Отметим также, что у Apple привилегированное положение по сравнению с другими заказчиками, поэтому дефицит затронет другие компании еще сильнее. Так, глава Razer предупредил о неминуемом росте цен на игровые ноутбуки, а в 2022 году купить PlayStation 5 будет даже сложнее, чем сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко