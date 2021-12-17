iOS 15.2 получила немало полезных функций – в том числе и неочевидных.

Ранее на этой неделе Apple выпустила большое обновление для iPhone с новыми функциями, включая раздел "Запчасти и история обслуживания" и возможность сбросить запароленный Айфон без подключения к компьютеру.

Также компания расширила возможности режима резервного питания. Теперь пользователи смогут обнаружить геолокацию смартфона даже в том случае, если он выключен.

Принцип работы следующий: даже после того, как смартфон разрядился и казалось бы полностью выключился, в аккумуляторе остается еще немного энергии. Именно этим небольшим запасом и пользуется "Power Reserve" на iOS 15.2.

Как найти разряженный Айфон:

Откройте приложение "Локатор" на другом своем "яблочном" устройстве – на iPad, Mac или iPod – и немного подождите, пока геолокация подгрузится.

Если утерянный Айфон был единственным вашим Apple-девайсом, вы можете воспользоваться сайтом https://www.icloud.com/find – войдите в свой аккаунт Apple ID и немного подождите.

Читайте такжеФлагманские смартфоны Apple и Google сравнили в дроп-тесте: кто лучше справилсяВажно: устройство автоматически активирует режим резервного питания после полной разрядки аккумулятора. Если самостоятельно отключить iPhone, режим не активируется.

Как ранее писал УНИАН, в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте, на рынке появится новый бюджетный смартфон – Apple iPhone SE 3. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения.

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Автор: Денис Пономаренко