Компания не выпускала устройства Galaxy Note с момента выхода Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

Известный инсайдер Йогеш Брар раскрыл важную информацию о флагманской серии Galaxy S25. Кажется, корейская компания собирается возобновит выпуск смартфонов под брендом Galaxy Note.

По данным источника, в следующем поколении флагманов Samsung выпустит устройства Galaxy S25 Note и Galaxy S25 Pro вместо запланированных Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25+ соответственно. А вот причины, по которым Samsung задумала вернуться к старому названию, не уточняются.

Последними смартфонами Samsung в легендарной линейке Note, принесшей в мобильный мир планшетофоны со стилусом, были Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra 2020 года, на смену которым пришел Galaxy S21 Ultra. Ранее под этим брендом продавали премиальные девайсы с большим дисплеем и стилусом.

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Сегодня многие китайские компании используют приставку Ultra в названиях своих самых навороченных и дорогих телефонов. Возможно, если в корейской корпорации переименуют Galaxy Ultra в Galaxy Note, то это придаст флагману индивидуальность и позволит выделить устройство на рынке.