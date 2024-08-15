Осталось лишь дождаться октября.

Недавно в сети появились официальные рекламные изображения Galaxy S24 FE, из которых мы узнали ключевые характеристики и стоимость "народного" флагмана Samsung. Теперь же стали известны и сроки выхода этого девайса.

Одно время в сети ходили слухи, что Galaxy S24 FE может задержаться до 2025 года, но в отчете корейского издания ETNews говорится, что смартфон выйдет в октябре этого года. Эти сроки совпадаютс прошлогодним запуском Galaxy S23 FE.

Но есть один момент. Galaxy S23 FE добрался до европейского рынка лишь в начале 2024 года и пока неизвестно, будет ли S24 FE также иметь поэтапный выпуск.

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Каким будет Samsung Galaxy S24 FE

Мы знаем, что новый смартфон будет иметь похожий на модели серии Galaxy S24 дизайн. Разница разве что в более толстых рамках и цветовой палитре. Впрочем, есть и еще одно визуальное отличие – габариты. Диагональ экрана вырастет с 6,4 до 6.7 дюйма. Пиковая яркость – 1900 нит.

Смартфон будет базироваться на Exynos 2400e. Этот процессор существенно быстрее и энергоэффективней в сравнении с Exynos 2200, который установлен в Galaxy S23 FE. Еще ожидается увеличение емкости аккумулятора, металлическая боковая рамка и степень защиты IP68 от пыли и воды.

На задней части смартфона расположится тройная камера с модулями разрешением 50, 12 и 8 мегапикселей, спереди – одинарная камера на 10 мегапикселей. Из коробки устройство будет работать на OneUI 6.1.1 (ОС Аndroid 14) с функциями Galaxy AI. Базовая стоимость составит 600 долларов.

Примечательно, что Samsung хотела похоронить линейку после релиза Galaxy S21 FE, но в итоге решила дать ей шанс. Согласно статистике, выпущенный после него Galaxy S23 стал одним из самых покупаемых смартфонов в 2023 году в диапазоне $600-800.

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