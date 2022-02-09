Вот-вот громко прогремела презентация новинок от Samsung не только в реальном мире, но и в метавселенной. И это событие действительно можно отнести к историческому и задающему тренды на весь 2022 год в мире гаджетов.

Сегодняшний день войдет в историю, как день рождения новых смартфонов Samsung линеек Galaxy S22, а также планшетов Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

Рассказываем, чем круты представленные новинки Samsung и почему стоит поспешить сделать предзаказ в Цитрусе.

Наушники в подарок и шанс забрать одни из 15 смарт-часов Galaxy Watch4

Перед тем, как приступить к обзору новинок, спешим рассказать о том, как стать счастливым обладателем одних 10 смарт-часов Galaxy Watch 4!

А все предельно просто:

Делайте предзаказ с 9 февраля до 10 марта

Покупайте смартфон в период с 22 февраля до 20 марта

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Еще 5 счастливчиков получат смарт-часы Galaxy Watch 4 при покупке новеньких планшетов Samsung:

Сделав предзаказ с 9 февраля до 3 марта

Выкупив планшет с 4 марта до 20 марта

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Также для всех-всех фанатов бренда есть отличные подарки:

Наушники Samsung Buds 2 при оформлении и выкупе предзаказа Samsung Galaxy Tab S8 и Samsung Galaxy Tab S8+

Наушники Samsung Buds Pro при оформлении и выкупе предзаказа Samsung Galaxy Tab S8 Ultra и всей новой линейки S22

А с Цитрус Обменом вы получите до 90% выгоды при покупке новых гаджетов, обменяв свои старые устройства!

Также напоминаем и о возможности взять новинку в кредит до 25 месяцев, покупая в Цитрусе.

Идеальны для создания контента: рассказываем про смартфоны Galaxy S22

В центре внимания презентации Samsung новенькие смартфоны, которые воистину идеально подходят для создания контента.

Так, бренд презентовал сразу 3 серии устройств:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 +

Samsung Galaxy S22 Ultra

Важно отметить, что эти аппараты получили новый флагманский чип Samsung — Exynos 2200, который оснащён графическим процессором AMD с архитектурой RDNA2.

Из крутого, модели Galaxy S22 и Galaxy S22+ получили тройные тыльные модули с 50-Мп основной камерой, тогда как самый старший Galaxy S22 Ultra предложил четыре тыльные камеры с 108-Мп основной. Фронтальные камеры у двух младших моделей по 10-Мп, а у старшей — 40-Мп.

А еще Samsung Galaxy S22 Ultra точно понравится фанатам серии Note, ведь в новый дизайне смартфона все самое лучшее от упомянутой серии, и даже есть активный стилус.

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Samsung Galaxy S22 от 27 999 гривен

Samsung Galaxy S22 + от 32 999 гривен

Samsung Galaxy S22 Ultra от 41 999 гривен

Впервые за 2 года: зацените новую серию планшетов Samsung Galaxy Tab S8

Помимо смартфонов, мир увидели и новенькие Android-планшеты, которые пришли на замену уже устаревших Tab S7 и получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Вашему вниманию сразу 3 версии долгожданных новинок:

Базовый 11,6-дюймовый Galaxy Tab S8

Более продвинутый 12-дюймовый Galaxy Tab S8+

Суперсильный 14,6-дюймовый Galaxy Tab S8 Ultra

Отметим, что Galaxy Tab S8 Ultra выделяется большим объемом оперативной памяти и хранилища.

Как и смартфоны, новые Samsung Galaxy Tab серии S созданы для профессионального подхода к работе и творчеству.

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Samsung Galaxy Tab S8 5G от 27 999 гривен

Samsung Galaxy Tab S8+ 5G от 34 999 гривен

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G от 43 999 гривен

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