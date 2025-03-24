Все эти годы базовые версии получали устаревшие панели на 60 Гц. Но в этом поколении ситуация может поменяться.

Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что iPhone 17 и iPhone 17 Air, которые выйдут этой осенью, наконец получат экраны Pro Motion с частотой обновления 120 Гц.

Первые iPhone с 120-герцовыми экранами были выпущены еще в 2021 году. Это iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. После этого такие экраны ставились исключительно в "прошки". Базовые версии все эти годы оснащались устаревшими панелями на 60 Гц, за которые Apple постоянно критикуют.

Если ProMotion действительно появится в iPhone 17, то это сотрет одно из ключевых различий между обычными и премиальными моделями, и, возможно, простимулирует продажи базовых версий, поскольку до сих пор за повышенную герцовку приходилось переплачивать, выбирая дорогие Pro'шки.

Видео дня

Переход на ProMotion в базовых iPhone также принесут поддержку Always On Display. На заблокированном экране будут постоянно отображаться время и дата, а также поступающие уведомления и виджеты.

В ранних утечках говорилось, что помимо перехода на 120 Гц, все смартфоны iPhone 17 получат масштабный апгрейд селфи-камеры с 12 до 24 Мп. Apple последний раз обновляла фронталку в 2019 году, когда вышел iPhone 11, заменив 7‑Мп сенсор на 12-Мп.

Уже практически подтверждено, что 2025 году Apple уберет из линейки Plus-версию iPhone, заменив ее новой моделью. Девайс получит название iPhone 17 Air и станет самым тонким смартфоном Apple в истории. Ранее этот титул принадлежал iPhone 6.

На этом редизайн не закончится: версия Ultra в этом году может заменить модель iPhone 17 Pro Max. Самый навороченный смартфон Apple получит уменьшенный Dynamic Island, новую систему охлаждения и еще большую батарею.

Вас также могут заинтересовать новости: