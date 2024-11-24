Эту процедуру на телефоне нужно выполнять 2-3 раза в месяц: она занимает всего минуту

Эта, казалось бы, простая и ничем не примечательная процедура позволяет решить (и одновременно предотвратить) многие проблемы, связанные с работой вашего смартфона.

Со временем каждый владелец смартфона сталкивается с тем, что его гаджет начинает работать с перебоями. Он может подтормаживать, зависать, а порой просто вести себя странно. И случиться такое может даже с самыми навороченными флагманами, поэтому не стоит в этой ситуации сразу же винить производителя.

Чаще всего перезагрузка – первое, что советуют сделать при обнаружении любых проблем со смартфоном. Но, как утверждают специалисты (и как показывает практика), перезагрузка также полезна в качестве профилактики, особенно если вы пользуетесь старой или менее мощной моделью. Для того, чтобы помочь своему гаджету, стоит помнить о нескольких простых, но важных правилах.

Почему важно время от времени перезагружать смартфон

Первая причина – загрузка на смартфон вируса или вредоносного ПО. Пару лет назад разразился большой скандал – выяснилось, что с помощью шпионской программы Pegasus хакеры и спецслужбы следили за журналистами, правозащитниками и активистами через их iPhone. По итогу оказалось, что помешать "прослушке" и сливу данных поможет перезагрузка устройства.

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Эксперты объясняют, что большинство вирусов обитают в оперативной памяти устройства, которая автоматически очищается при выключении. Таким образом, перезагрузка позволяет деактивировать опасную программу.

Вторая причина – тормоза. Если ваш смартфон начал подвисать, работать медленнее или с трудом переключаться между программами, то его можно выключить и снова включить. Девайс выгрузит приложения из оперативной памяти и будет работать быстрее.

И напоследок, перезагрузка может быть полезна после установки обновлений. По аналогии с перезагрузкой ноутбуков и ПК после обновления Windows, она помогает системе корректно внедрить внесенные изменения, обеспечивая их оптимальную работу. В противном случае нововведения могут не вступить в силу и ими нельзя будет пользоваться.

Как часто можно делать перезагрузку

В отличие от компьютеров и ноутбуков, смартфоны редко перезагружаются, так как большую часть времени находятся в режиме ожидания.

Специалисты рекомендуют проводить процедуру перезагрузки хотя бы пару раз в месяц, а в идеале – каждую неделю. Это позволит очистить оперативную память от временных файлов, избежать накопления "мусора" и повысить производительность. Кроме того, регулярная перезагрузка способствует более эффективному управлению энергопотреблением.

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