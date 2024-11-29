Как быстро зарядить телефон в период отключения света: секреты экспертов

Перебои в электроснабжении вернулись и продолжаться еще как минимум пару недель. Часто возникает ситуация, когда смартфон печально сигналит красным значком батареи, а времени зарядить его перед отключением света не осталось.
Применяя простые правила и маленькие хитрости можно значительно сократить время зарядка телефона или другого мобильного устройства, не "угробив" при этом батарею. Мы собрали основные рекомендации экспертов.
Подключитесь к розетке
Для ускорения процесса зарядки подключайте смартфон напрямую к розетке. Все потому, что зарядка через USB-порт ноутбука или иных устройств сильно медленнее по сравнению с зарядным устройством, которое поставляется с телефоном.
В ситуации, когда поблизости нет розетки и вы вынуждены заряжать телефон через USB от ноутбука, выбирайте опцию "Только зарядка" во всплывающем окне. В таком случае смартфон не будет передавать файлы и зарядка пойдет быстрее.
Выбирайте нужный кабель
Всегда используйте для зарядки смартфона оригинальный кабель. Это не только ускоряет сам процесс, но и предотвращает повреждение девайса.
Также откажитесь от беспроводной зарядки, если времени в обрез.
Режим энергосбережения
Включите режим экономии энергии, в котором устройство отключит все функции, кроме основных. Также в этом режиме интерфейс и анимации могут принимать упрощенный вид.
На смартфонах Xiaomi, Honor и других Android-производителей предусмотрена функция "ультраэкономия энергии", позволяющая не только сэкономить заряд аккумулятора, но и заметно ускорить зарядку смартфона. Найти эту функцию можно в "Настройки" → "Питание и производительность".
Закройте все приложения
Приложения, работающие в фоновом режиме, могут потреблять энергию телефона и замедлять процесс зарядки. Особенно такие, как "Навигатор" и "Камера".
Также рекомендуется перевести устройство в режим полета. При его активации телефон отключается от сотовой сети и перестает выполнять другие задачи, которые могут "есть" батарею, включая поиск сетей Wi-Fi и GPS.
Отложите телефон
Частое включение экрана для проверки уровня заряда тоже расходует энергию. Оптимальный вариант – воспользоваться функцией "Режим полета". А лучше и вовсе выключить телефон.
Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН делился секретной настройкой, которая позволит ускорить любой смартфон Android. Скачивать какие-то приложения или тратить часы на изучение руководства пользователя не придется.
Также рассказывали, почему важно хотя бы 2-3 раза в месяц перезагружать смартфон. Эта, казалось бы, простая и ничем не примечательная процедура позволяет решить многие проблемы, связанные с работой вашего гаджета.