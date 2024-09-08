Уже завтра компания Apple проведет главную осеннюю презентацию, на которой покажет новое поколение телефонов. Согласно отчету аналитиков TrendForce, iPhone 16 Pro станет самой дорогой "прошкой" за всю историю компании.
Еще в 2017 году Apple негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Но в этом году компания нарушит сложившуюся традицию по причине постепенно отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ. Таким образом базовая версия iPhone 16 Pro получит 256 ГБ, но будет стартовать с 1099 долларов.
Аналитики считают, что базовая версия iPhone 16 Pro подорожает до $1099 из-за перехода на дорогостоящую тетрапризменную перископическую линзу, а Apple компенсирует подорожание увеличением емкости накопителя до 256 ГБ. Напомним, в прошлом году Apple провела через аналогичный "апгрейд" iPhone 15 Pro Max.
Помимо этого, есть информация, что максимальным объемом памяти в этом году станет не 1 ТБ, а 2 ТБ. Сколько будет стоить такая модель – неизвестно. Что касается базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus, то они сохранят в минимальных конфигурациях 128 ГБ.
Ожидается, что будущие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут записывать видео в разрешении 4K при 120 к/с. Поэтому дополнительный объем памяти у базовой версии будет далеко не лишним.
На сентябрьском ивенте Apple по классике покажет новые смартфоны, часы и наушники, однако на этом планы компании не кончаются. До конца года также должны выйти новые MacBook, и, возможно, iPad.
А уже весной 2025 года, предположительно, в марте представят новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.