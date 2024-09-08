Если информация подтвердится, iPhone 16 Pro станет самой дорогой "прошкой" за всю историю Apple.

Уже завтра компания Apple проведет главную осеннюю презентацию, на которой покажет новое поколение телефонов. Согласно отчету аналитиков TrendForce, iPhone 16 Pro станет самой дорогой "прошкой" за всю историю компании.

Еще в 2017 году Apple негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Но в этом году компания нарушит сложившуюся традицию по причине постепенно отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ. Таким образом базовая версия iPhone 16 Pro получит 256 ГБ, но будет стартовать с 1099 долларов.

Аналитики считают, что базовая версия iPhone 16 Pro подорожает до $1099 из-за перехода на дорогостоящую тетрапризменную перископическую линзу, а Apple компенсирует подорожание увеличением емкости накопителя до 256 ГБ. Напомним, в прошлом году Apple провела через аналогичный "апгрейд" iPhone 15 Pro Max.

Видео дня

Помимо этого, есть информация, что максимальным объемом памяти в этом году станет не 1 ТБ, а 2 ТБ. Сколько будет стоить такая модель – неизвестно. Что касается базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus, то они сохранят в минимальных конфигурациях 128 ГБ.

Ожидается, что будущие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут записывать видео в разрешении 4K при 120 к/с. Поэтому дополнительный объем памяти у базовой версии будет далеко не лишним.

На сентябрьском ивенте Apple по классике покажет новые смартфоны, часы и наушники, однако на этом планы компании не кончаются. До конца года также должны выйти новые MacBook, и, возможно, iPad.

А уже весной 2025 года, предположительно, в марте представят новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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