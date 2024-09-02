На сентябрьском ивенте Apple по классике покажет новые смартфоны, часы и наушники, однако на этом планы компании не кончаются.

Осенью 2024 года Apple проведет две презентации: в сентябре и ноябре. На них покажут новые смартфоны, часы, наушники и новые "яблочные" компьютеры. Об этом сообщает известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Первая презентация – 9 сентября

Флагманским анонсом должны стать, конечно же, новые айфоны. Впрочем, как утверждает Гурман, от iPhone 16 не стоит ждать многого: крупные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

Главным новшеством iPhone (2024) станут выросшие в размерах Pro-модели. 16 Pro приписывают экран диагональю 6,3 дюйма, а 16 Pro Max – 6,9 дюйма. Также в новом поколение появится еще одна кнопка – причем у всех моделей. Capture Button будет предназначена для съемки фото и видео.

Другими новинками станут две новые модели Apple Watch. Помимо юбилейных Apple Watch Series, компания готовит новое поколение бюджетных SE, которые в 2023 году не выходили. А вот Apple Watch Ultra 3 в этом году ждать не стоит.

И напоследок обновят наушники AirPods. Впервые компания предложит две модели AirPods базового уровня, и в них появится функция шумоподавления.

Вторая презентация – ноябрь

Эта презентация будет посвящена новым Mac. Ожидается, что ней представят четыре новые модели Mac с чипом M4, 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с M4, 14-и 16-дюймовые MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max, новый iMac с чипом M4 и полностью переработанный Mac mini с M4 и M4 Pro.

По словам Гурмана, Mac mini станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Остальные девайсы ограничатся новыми чипами, ИИ-функциями и 16 ГБ в базовых версиях.

Также у Apple в планах обновить базовый iPad и iPad Mini, но пока что о дате выхода нет ничего конкретного. Возможно, их приберегут к весеннему ивенту, где также должны представить новый бюджетный iPhone SE.

Вас также могут заинтересовать новости: