Корейский бренд традиционно выпускает свои серии флагманов в самом начале года.

Анонс флагманов Samsung Galaxy S25 состоится лишь в начале 2025 года, но уже можно оценить, как будут выглядеть новинки. Издание Android Headlines вместе с инсайдером OnLeaks поделились детальными рендерами базового Galaxy S25 со всех сторон.

Как и в прошлом году, Galaxy S25 получит дизайн в стиле актуальных iPhone с плоской боковой рамкой. Изменения во внешнем виде коснутся только блока камер на задней панели и рамок возле экрана – они станут меньше. При этом ожидается, что меньше станет и сам смартфон: габариты Galaxy S25 должны составить 146,9 × 70,4 × 7,2 мм (против 147 × 70,6 × 7,6 мм у S24).

В плане "железа" ожидается, что смартфон, как и вся линейка "Гэлакси" S25, будет работать на Snapdragon 8 Gen 4. Это важный апдейт, так как в прошлом поколении S24 в версиях для европейских стран использовался фирменный Exynos. А версия с топовым процессором Qualcomm была эксклюзивом США и Китая. Практика показала, что фирменные чипы бренда практически при любом раскладе слабее конкурентов от Qualcomm.

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Если верить слухам, этот процессор превзойдет новый A18 Pro от Apple, однако об этом с уверенностью можно будет говорить только тогда, когда оба будут доступны пользователям и пройдут определенные тесты. Ожидается, что процессор Galaxy S25 будет иметь тактовую частоту 4,32 ГГц.

Также инсайдеры выяснили, что модели Galaxy S25, не относящиеся к серии Ultra, будут иметь 12 ГБ оперативной памяти, от 128 ГБ накопителя и тот же аккумулятор, что в прошлом поколении на 4000 мАч.

Корейский бренд традиционно выпускает свои серии флагманов в самом начале года. Ближе к событию мы получим остальные характеристики и ценник устройств. Ранее этот же источник делился рендерами S25 Ultra, который, в отличие от стандартной модели, получит заметный редизайн.

Ранее в этом месяце Samsung выпустила один из своих самых дешевых смартфонов. У модели Galaxy M05 нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16, и актуальная ОС Android. А стоит она дешевле $100.

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