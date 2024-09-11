Следующий флагман Samsung получит редизайн со скругленными углами и плоским корпусом.

Сайт Android Headlines вместе с известным концепт-дизайнером @OnLeaks представил следующий суперфлагман Samsung. До выхода Galaxy S25 Ultra еще очень много времени, но уже есть возможность посмотреть, как будет выглядеть новый топ на рынке Android-флагманов.

Последние несколько поколений Galaxy S почти не отличались друг от друга в плане дизайна, менялась только "начинка". С приходом Galaxy S25 это должно измениться. Ultra-модель получит скругленные углы и плоские переднюю и заднюю панели. Небольшие изменения коснутся и блока камер.

Еще одно важнейшее отличие – размер и вес. Ожидается, что новый флагман будет меньше и легче и Galaxy S24 Ultra, и iPhone 16 Pro Max: его габариты должны составить 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, а вес – 219 грамм.

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Что касается начинки, то аппарат получит защиту IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки, и топовый процессор Snapdragon 8 Gen 4. В ранних утечках говорилось, что вся линейка S25 будет работать на решение Qualcomm, пропустив чипы Exynos. Аналогичный подход применялся в Galaxy S23, которые вышли только с Snapdragon 8 Gen 2.

Камеру Galaxy S25 Ultra тоже прокачают. Основная останется на уровне 200 Мп, а вот сверхширокоугольный объектив впервые за пару лет обновится с 12 Мп до 50 Мп. Также в состав камеры войдет 10-Мп датчик для 3x телеобъектива.

Презентация смартфонов Galaxy S25 ожидается в январе-феврале 2025 года. До этого времени корейская компания должна представить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy S24, но стоить при этом буде заметно дешевле.

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