У Samsung вышел новый смартфон дешевле 100 долларов: чем он хорош

У него нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M05. Это официально самый доступный аппарат южнокорейского техногиганта в актуальной линейке. И свежий конкурент китайским моделям, пишет GSMArena.

По дизайну и характеристикам модель похожа на еще один недорогой смартфон бренда: Samsung Galaxy A05. Новинка оснащена 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, как у iPhone 16. В каплевидном вырезе установлена селфи-камера с разрешением 8 Мп.

Девайс работает на чипе Mediatek Helio G85. Конфигурация лишь одна: 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон вышел с основной камерой на 50 мегапикселей и вспомогательным сенсором разрешением 2 мегапикселя. Батарея – 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.

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Еще Galaxy M05 имеет актуальную ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.0. Samsung пообещала обновить телефон до Android 15 и даже 16. А патчи безопасности планирует выпускать, так и вовсе, четыре года. ИИ-функций тут нет.

Зато стоит смартфон всего 7 999 рупий или около $95. Пока он доступен только в Индии и только в одной расцветке, мятной (светло-зеленой), но скоро должен появиться на мировом рынке.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

Ранее сообщалось, что функции искусственного интеллекта в устройствах Samsung Galaxy будут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и Apple, которая собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.

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