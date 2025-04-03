В списке Huawei Mate 70 Pro+, Galaxy S24, Xiaomi 15 и другие Android-телефоны.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг за март 2025 года. В этот раз в списке Android-смартфоны, которыми больше всего довольны их владельцы. То есть он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей.

Лидер с прошлого месяца не изменился – Huawei Mate 70 Pro Plus с рейтингом одобрения 99,41%. Несмотря на не самый свежий процессор, этот аппарат полюбился пользователям огромным OLED-дисплеем, быстрой зарядкой и топовым набором камеру, который превосходит конкурентов по части съемки в ночное время.

Второе место занял Honor Magic 7 RSR Porsche Design, а третье – Huawei Mate 70 Pro. Хотя результаты у них одинаковы: по 99,17%. Больше ни одна модель не вышла за пределы 99% пользовательской удовлетворенности.

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В десятке, помимо прочих, можно увидеть Honor Magic V2, Honor Magic 6 Ultimate Edition, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find N3, Oppo Find N7 Ultra и Galaxy S24 Plus. На последнем месте расположился базовый Xiaomi 15. Телефоном довольны 94,03% пользователей.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Самый выгодный флагман 2025 года – Red Magic 10 Pro. В бюджетном сегменте лидируют устройства Realme.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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