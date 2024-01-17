Отмечается, что из всех гарнитур дополненной реальности, она однозначно лучшая и самая продуманная, но есть пару моментов.

В интернете начали появляться впечатления журналистов от будущей гарнитуры Vision Pro перед полноценным релизом в следующем месяце. Мнения оказались смешанными.

Напомним, Apple Vision Pro – совершенно новый гаджет компании. Это устройство в виде горнолыжной маски для просмотра фильмов, общения и работы. Сама Apple описывает его как "революционный пространственный компьютер, который меняет все".

Редактор Engadget отметил, что релизная версия Apple Vision Pro идет с ремешком, который растягивается и крепится на затылке. Однако гарнитура оказалась крайне тяжелой: уже через 15 минут использования автор обзора почувствовал усталость в шее, а через 20 минут использования появляется боль.

Впрочем, Apple быстро решила эту проблему, предложив новое крепление с дополнительным ремешком Dual Loop – он фиксируется на макушке. Каждый сможет адаптировать устройство под себя, производитель предлагает для этого максимально широкие возможности.

При просмотре же рекламных пространственных видео возникает ощущение присутствия в кадре. Пользователь ощущает себя как призрак, находящийся посреди событий, при этом оставаясь невидимым. Автор обзора отметил, что выглядит и ощущается это невероятно, и сравнить это не с чем. Погружение максимальное.

А вот виртуальная клавиатура была одним из самых раздражающих моментов. Печатать на ней довольно сложно, она неудобная, придется привыкать. Вывод – пока сложно представить использование Vision Pro для работы, это скорее персональный домашний кинотеатр.

В The Verge сравнили процесс настройки Apple Vision Pro под конкретного пользователя со сканированием лица для iPhone с помощью Face ID. Сам шлем устанавливается на голове так же, как и другие аналогичные гарнитуры. Автор обзора также пожаловался на неудобную клавиатуру и существенный вес устройства. Из плюсов – великолепная VR-картинка.

В общем, из всех гарнитур виртуальной, смешанной и дополненной реальности, Vision Pro однозначно лучшая и самая продуманная. Но на данном этапе это очень специфический девайс – во-первых, вряд ли захотите носить его как часы, даже если это и уникальный опыт. Во-вторых, ценник в 3500 долларов.

Предзаказы на Vision Pro в США откроются 19 января, а полноценные продажи начнутся 2 февраля. В других странах гарнитура выйдет только в 2025 году. Apple также готовит упрощенную версию Vision Pro вдвое дешевле, чтобы превратить продукт в массовый хит.

А через пару месяцев у Apple пройдет весенняя презентация, на которой должны показать новые ноутбуки и планшеты. Если верить инсайдерам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

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