Отмечается, что такой Макбук будет стоить, как гарнитура Apple Vision Pro.

Сразу два надежных инсайдера поделились новыми подробностями о складном устройстве, похожем на MacBook, над которым Apple сейчас работает. Ноутбук будет обладать либо 20,3-, либо 18,8-дюймовым экраном, а "сердцем" станет свеженький чип M5, пишет The Verge.

Ожидается, что в сложенном состоянии такой Макбук будет по размеру аналогичен текущей 13- или 14-дюймовой "прошке". Apple пока не определилась с моделью, которая будет официально представлена.

Основная цель компании на данный момент заключается в создании экрана, на котором не будет заметна складка в месте сгиба. Это сильно поднимает требования к спецификациям как самой матрицы, так и шарнирного механизма. Конечная стоимость такого макбука может сравниться с Apple Vision Pro (от $3499), если инженеры не придумают другой способ сэкономить на экране.

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В отчете сказано, что дебют MacBook c гибким экраном намечен на 2026 год. Он заложит основу новой категории устройств Apple: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

Складной MacBook – не единственное складное устройство, над которым, по слухам, работает Apple. Есть информация о складном iPhone и складном iPad которые все еще находятся на ранней стадии. То есть, в ближайшие годы они точно не выйдут.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета, включая iPad Pro с OLED-дисплеем и новым чипом M4. Далее на очереди – WWDC 2024, которая пройдет в начале июня. На ней покажут iOS 18, которая принесет самое крупное обновление в истории iPhone.

Также до конца года Apple представит смартфоны iPhone 16, о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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