Устройство станет центром умного дома в рамках экосистемы Apple.

Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что до конца 2025 года Apple представит хаб для системы умного дома. Устройство могли выпустить этим летом, но из-за проблем внедрением Apple Intelligence релиз пришлось перенести на конец года.

Слухи о продукте, условно называемом "HomePod с дисплеем", циркулируют по сети уже достаточно давно. Новое устройство, оснащенное 7-дюймовым дисплеем, совместит в себе возможности iPad, колонки HomePod и Apple TV.

Среди ключевых особенностей новинки значатся фронтальная камера для общения по FaceTime, новая операционная система homeOS и глубокая интеграция Apple Intelligence. С помощью хаба пользователи смогут не только управлять системами умного дома, но и, например, пользоваться ИИ-сервисами Apple.

Видео дня

Помимо HomePod с экраном, компания Apple также работает над версией HomePod с роботизированной рукой – релиз этого устройства ожидается после запуска обычной модели в продажу.

К слову, 2024 год стал первым с 2010-го, когда Apple не представила ни одного полностью нового девайса. Помимо хаба умного дома, новых девайсов в этом году от Apple не ожидается.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, а уже в июне Apple представит следующую версию iOS и других операционок. По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением за десятилетие. Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

Вас также могут заинтересовать новости: