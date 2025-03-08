Что-то покруче iPhone: все новинки Apple, которые ожидаются летом 2025 года

Возвращение AirTag, новый виток развития экосистемы умного дома и не только.

В первом квартале 2025 года Apple представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипе M4 и парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.

Вот какие ожидания у журналистов MacRumors по поводу летних релизов:

Центр управления умным домом

Об этом устройстве говорят уже давно: он станет своеобразным хабом на манер Amazon Echo Hub, к которому будут подключаться все умные гаджеты в доме. Настольный девайс будет оснащен сенсорным дисплеем, встроенной акустикой, веб-камерой, микрофоном, Wi-Fi и Bluetooth.

Видео дня

По словам источников Bloomberg, новинка станет "самым значимым релизом Apple в 2025 году", поскольку это первый важный шаг бренда для вхождения в экосистему умного дома.

Mac Pro

Все компьютеры Apple уже обновились до M4 – кроме "терки на колесиках". Ожидалось, что следующее поколение будет использовать новый чип M4 Ultra, однако недавний дебют чипа M3 Ultra в Mac Studio внес коррективы. Apple уже подтвердила, что ее чип M4 Max не имеет разъема UltraFusion, который в конечном итоге позволил бы использовать M4 Ultra в будущем.

Варианта два: либо Mac Pro (2025) тоже получит M3 Ultra, либо обновится до M5 Ultra уже в 2026-м.

AirTag 2

По данным Bloomberg, второе поколение трекера получит новую версию чипа, который будет точнее показывать местоположение. Также гаджет будет лучше интегрирован в экосистему Apple, упоминается интеграция с гарнитурой Vision Pro.

Дизайн AirTag 2 останется прежним. Изначально компания хотела представить второе поколение в конце 2024 года. Новая цель – середина 2025-го.

iOS 19

Разумеется, без анонса новой операционной системы летом – никуда. Правда, долгое развертывание функций iOS 18 не позволяет разработчикам Apple полноценно приняться за iOS 19, пишет Марк Гурман. А значит, нам снова придется ждать обещанных на WWDC функций в течение следующего года.

Тем временем в мае должна выйти iOS 18.5, и ожидается, что вместе с ней Siri получит возможность распознавать действия на экране и взаиодействовать с ним, а также отвечать на персональные запросы.

Также ходят слухи HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3, впрочем, о дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, они могут выйти этим летом, а могут задержаться до конца года.

Слухи за полгода до анонса iPhone 17 говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном с тремя камерами на 48 Мп. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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