Это будет первый крупный девайс IT-гиганта для экосистемы умного дома.

Журналист и инсайдер Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в 2025 году Apple выпустит устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном.

По его словам, девайс станет "самым значимым релизом Apple в этом году", поскольку это первый важный шаг компании для вхождения в экосистему умного дома.

Устройство будет похоже на небольшой настенный/настольный iPad с экраном на 7 дюймов, который позволит пользователям "управлять техникой, общаться в FaceTime и выполнять другие задачи". Помимо этого, ожидается процессор Apple A18 с поддержкой Apple Intelligence, качественные динамики и камера с Face ID.

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Официально представить такой HomePod могут в марте-апреле вместе с iPhone SE и новым iPad, но в продаже он появится лишь во второй половине года. При этом в будущем Apple планирует выпустить более дорогую версию, которая получит роботизированную руку.

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