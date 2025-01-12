В список новинок входят такие устройства, как iPhone SE четвертого поколения, базовый iPad, а также новые версии Apple Watch SE и MacBook Air.

Компания Apple представит как минимум восемь новых недорогих устройств в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает издание MacRumors.

Самым ожидаемым анонсом станет iPhone SE 4, который позаимствует у iPhone 14 ключевые характеристики, включая OLED-дисплей на 6,1 дюйма, но при этом получит процессор от iPhone 16 с поддержкой Apple Intelligenсе. И все это по привлекательной, бюджетной цене – от 499 долларов.

Также Apple готовит новое поколение бюджетных Apple Watch SE, которые могут стать еще дешевле благодаря переходу от алюминиевого корпуса к пластиковому. Предполагается, что цена снизится с 249 до 199 долларов, при этом набор функций останется неизменным.

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Какие еще бюджетные устройства следует ожидать:

MacBook Air M4 – ноутбук выйдет с новым процессором, 16 ГБ оперативной памяти в минимальной конфигурации, веб-камерой 12 Мп и еще большой автономностью. Цена устройства составит $1099, как и у текущей версии.

iPad (11-го поколения) – самый доступный планшет сохранит 10,9"-дисплей и кнопку питания Touch ID, но получит процессор A17 Pro или A18 с 8 ГБ оперативной памяти для поддержки ‌Apple Intelligence‌. Устройство по-прежнему будет продаваться по цене от 349 долларов.

AirTag (второе поколение) – смарт-метка будет оснащена обновленным чипом U2, который увеличит дальность отслеживания в три раза. Также внедрят интеграцию с гарнитурой Vision Pro и встроенный динамик для защиты от тайной слежки. Ожидается, что запуск в середине 2025 года сохранит текущую цену в 29 долларов.

"Командный центр" для умного дома – у этого девайса будет 7-дюймовый дисплей, динамики, камера с Face ID и датчики движения. Запуск состоится весной 2025 года, цена пока не подтверждена, но, скорее всего, будет не дороже конкурентных $90.

‌HomePod mini‌ (второе поколение) – колонка получит собственный чип Wi-Fi и Bluetooth с поддержкой Wi-Fi 6E, а также более качественное звучание. Устройство, которое, скорее всего, будет выпущено в середине 2025 года, сохранит свою цену в 99 долларов.

‌Apple TV‌ 4K (четвертое поколение) – запуск новинки ожидается до конца года, а ее стартовая цена может снизиться с нынешних 129 до 99 долларов.

Слухи за 9 месяцев до анонса iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самой интересной серией в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 существенно обновятся камеры, в том числе "фронталка", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

СМИ сообщают, то следующим большим проектом Apple станут домашние роботы. Компания уже начала работать над мобильным роботом, который мог бы следовать за людьми по дому, а также имеет готовое настольное устройство с роботизированной рукой и экраном.

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