Ждем новый iPhone: все устройства, которые Apple покажет в начале 2025 года

Главной новинкой начала 2025 года станет недорогой iPhone SE 4, который называют самым большим обновлением iPhone SE в истории.

Ежегодно Apple проводит по несколько презентаций, первая из которых пройдет весной. Интернет кишит слухами о том, что может показать компания на первой презентации в 2025-м. И если они подтвердятся, следующие несколько месяцев должны получиться весьма насыщенным и интересным.

9to5Mac рассказывает, что ждать от первого Аpple-ивент 2025 года и когда он может состояться.

M4 MacBook Air. Самый популярный ноутбук Apple вот-вот получит следующее обновление. Девайс выйдет с новым процессором, 16 ГБ оперативки в минимальной конфигурации, центральной камерой на 12 МП и еще большой автономностью.

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В целом это должно быть солидное обновление для MacBook Air. Что касается сроков, Марк Гурман из Bloomberg говорит, что ноутбук выйдет в конце января или начале февраля без какой-либо презентации.

iPhone SE4. Главной новинкой начала года станет новый доступный Айфон. Предыдущая версия этого устройства вышла еще весной 2022-го и выглядела устаревшей в момент релиза.Новый iPhone SE получит:

дизайн в стиле iPhone 14, с OLED-дисплеем и без кнопки "Домой";

Face ID и вырез на экране;

процессор A18 (только что дебютировавший в iPhone 16);

поддержка Apple Intelligence, которая сейчас доступна только для моделей 16 и 15 Pro;

8 ГБ оперативной памяти;

одна 48-Мп широкоугольная камера;

порт USB-C;

и первый в истории модем 5G, разработанный Apple.

И все это по привлекательной, бюджетной цене – вероятно, менее 499 долларов.

HomePod с экраном и Apple Intelligence. Колонка станет своеобразным хабом, к которому будут подключаться все умные устройства в доме. А с дисплея будет удобно этим всем управлять.

Гурман ожидает, что устройство выйдет в марте, хотя в одном из отчетов говорилось, что его могут отложить на более поздний срок.

iPad 11-го поколения. Предыдущая модель вышла в 2022 году, а значит, самое время прокачать свой самый доступный планшет. О нем не так много известно, кроме того, что новинка получит более быстрый процессор серии A, вероятно, с 8 ГБ оперативной памяти, который поддерживает Apple Intelligence.

Можно также предположить, что он будет оснащен новым сетевым чипом Wi-Fi и Bluetooth от Apple. В целом, ожидается стандартное итеративное обновление самого доступного iPad от Apple.

iPad Air M3. Вместе с iPad 11 Apple захочет обновить и среднеценовой планшет Air. Ходят слухи, что он дебютирует с новым дисплеем Apple на 90 Гц.

Под вопросом. Также ходят слухи о втором поколении AirTag, HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3, впрочем, о дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, они могут выйти весной 2025, а могут задержаться до конца года.

Напомним, в конце октября Apple выпустила первую партию компьютеров на базе M4. Среди них – MacBook Pro с рекордной батареей на 24 часа, Mac mini в новом дизайне, iMac на базе M4 и Magic-аксессуары с USB-C.

Слухи почти за год до анонса iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самой интересной серией в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 существенно обновятся камеры, в том числе "фронталка", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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