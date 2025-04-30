Совсем недавно прошёл слух, что Intel может уволить 20% своих работников.

На конференции Intel Direct Connect 2025 компания представила робота-собаку по имени Чип, это совместная разработка с Boston Dynamics. Его вывели на сцену как часть демонстрации новых технологий в автоматизации.

Робот умеет выявлять перегрев оборудования с помощью тепловизора, передавать данные в систему и автоматически создавать тикеты на ремонт. По словам Intel, такие устройства уже используются на объектах компании по всему миру для повышения эффективности и безопасности.

Однако момент для анонса оказался спорным. Всего за несколько дней до этого появились сообщения о возможном сокращении до 20 тысяч сотрудников. Хотя директор Intel заявил, что эта цифра завышена, факт подготовки к увольнениям подтвердили.

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В компании объяснили, что внедрение таких решений помогает собирать больше данных и проводить техническое обслуживание до появления проблем.

Ранее мы рассказывали, что в Японии представили нового "робота-коня", он имеет копыта и может залезть на гору. Однако такой робот до сих пор находится на стадии разработки.

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