Это слишком большая провокация: эксперт прокомментировал возможный запрет TikTok в Украине

По мнению эксперта, такое решение будет иметь больше рисков, чем преимуществ.

Запрет TikTok в Украине пока не является актуальным. Таким мнением в комментарии УНИАН поделился Александр Краев, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская Призма".

"Сейчас такое решение было бы, скажем так, слишком быстрым. Не стоит забывать, что несмотря на все проблемы, Украина до сих пор документально считает КНР стратегическим партнером. И на фоне того, когда мы пытаемся привлечь Китай к международной платформе мира, сделать все возможное, чтобы Пекин привлек к этому процессу страны Глобального юга, когда мы, в принципе, максимально напрягаемся, чтобы сохранить хоть какой-то паритет в своих отношениях с китайцами и наоборот сделать все возможное, чтобы они не поддерживали россиян, такие шаги с нашей стороны будут восприняты неправильно", - считает Краев.

Он также добавил, что решение заблокировать TikTok в Соединенных штатах назревало давно и было принято из-за реальной угрозы для США.

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"С нашей стороны это достаточно внезапно будет и без таких же причин, как в США. Ведь там предвыборный год. Мы видим действительно проблему с TikTok, с тем, как его используют прокитайские боты, как его используют пророссийские боты. Какое влияние TikTok имеет на кампанию обоих кандидатов. В США значительно больше причин это делать. И поэтому, в отличие от Украины, у них действительно вопрос национальной безопасности стоит в первую очередь", - объясняет Краев.

Эксперт объясняет, что для Украины запрет TikTok может способствовать утверждению определенной информационной гигиены в обществе. Однако если соответствующее решение примут - проблем от этого может возникнуть больше.

"Это слишком большая такая провокация. Американцы до сих пор с ней до конца не разобрались. А нам тем более это будет довольно сложно, даже с точки зрения международных судов и финансовой стороны этого вопроса. Относительно пропаганды, которая есть в TikTok, мы видим, что он используется как палка о двух концах. То есть это, с одной стороны, инструмент о китайской и российской пропаганде. Но с другой - и наши информационные сервисы достаточно оперативно и активно используют TikTok для своих целей", - говорит Краев.

По словам эксперта, запрет TikTok в США - это двусторонний процесс между двумя странами и сама платформа используется исключительно как инструмент. Зато в Украине нет пока исследований, указывающих на то, что TikTok используется как ключевой инструмент российской или китайской пропаганды против Украины.

"Такие исследования в отношении Америки есть. И это одна из причин, почему они, соответственно, пошли на такой шаг. Что касается нас, мы не можем четко сказать, что эта сеть для нас опасна, как вот были Одноклассники или Вконтакте. То есть нам нужно провести дополнительные исследования, определить уровень этой опасности и тогда мы четко можем сказать, нужно ли нам двигаться в сторону запрета TikTok или нет", - заключает Краев.

Запрет TikTok: что нужно знать

В апреле Конгресс США одобрил решение о запрете китайской социальной сети TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки через 270 дней, если китайский владелец не продаст платформу.

На фоне этого, о запрете TikTok заговорили и в Украине. Например, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Совет национальной безопасности и обороны совместно со Службой безопасности нарабатывают законопроект против распространения российской пропаганды в социальных сетях, в том числе Telegram, YouTube и TikTok. Однако, этот процесс займет "много времени".

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