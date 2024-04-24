Ожидается, что компания будет оспаривать это в суде.

Конгресс США одобрил решение о запрете китайской социальной сети TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки через 270 дней, если китайский владелец не продаст платформу.

Как сообщает Financial Times, во вторник 79 членов Сената проголосовали за запрет соцсети, против 18 против. Это решение наталкивает компанию ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета. Ожидается, что TikTok подаст иск в суд, чтобы заблокировать закон.

Запрет TikTok будет означать, что приложение больше не будет получать обновлений, что усложнит его использование по мере развития операционных систем и со временем сделает его устаревшим.

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Законопроект быстро приобрел популярность после брифингов представителей службы безопасности, которые предупредили, что Пекин может заставить ByteDance передать личные данные 170 миллионов американцев, использующих приложение.

Палата представителей приняла законопроект в прошлом месяце, но он столкнулся с препятствиями в Сенате из-за беспокойства о нарушении свободы слова. Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, сделав шаг, который помог ускорить эту меру, объединил его с финансированием для Украины, создав пакет, против которого большинство сенаторов вряд ли выступит.

Выступая в Сенате ранее во вторник, Мария Кантвелл, председатель комитета по вопросам торговли от Демократической партии, которая ранее имела предостережения относительно законопроекта, призвала своих коллег поддержать его.

"Конгресс действует для того, чтобы предотвратить шпионаж, операции невидимого наблюдения со стороны иностранных врагов, нанося вред уязвимым американцам, нашим военнослужащим и женщинам, а также персоналу нашего правительства США", - сказала она.

TikTok отрицает, что китайское правительство имеет какой-либо контроль над приложением. Марк Уорнер, председатель Комитета по разведке Сената от Демократической партии, во вторник заявил, что тот факт, что китайское правительство лоббировало законопроект перед членами Конгресса, свидетельствует о том, "как много Си Цзиньпин вложил в этот продукт".

Сенаторы также призвали молодых американцев понять, что Конгресс пытался защитить их, а не пытался запретить популярное приложение.

"Многие американцы, особенно молодые американцы, справедливо скептически настроены. В конце концов, они не видели того, что видел Конгресс. Они не присутствовали на секретных брифингах, которые проводил Конгресс, на которых глубже рассматривались некоторые угрозы, связанные с иностранным контролем над TikTok", - сказал Уорнер.

Большинство китайских экспертов в Вашингтоне сомневаются, что Пекин позволит ByteDance передать алгоритм, который сделал программу столь успешным аналогом TikTok в США, если компания не выиграет в суде.

Запрет TikTok в США: что известно

13 марта 2024 года Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект, который может запретить TikTok. Американские законодатели считают, что сервис представляет угрозу национальной безопасности.

Впоследствии стало известно, что экс-министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для приобретения сервиса TikTok.

Ранее о намерении купить TikTok заявлял экс-гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик. В то же время остается непонятным, позволит ли правительство Китая ByteDance продать сервис покупателю из США.

Там уже высказалось о запрете TikTok в США. Пекин дал понять владельцам сервиса, что ставит "национальное достоинство" выше частных финансовых интересов.

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