Возможно, это самая милая реализация возможностей Dynamic Island, которая пришла на смену привычной "челке".

Одним из самых обсуждаемых нововведений Apple в новых айфонах стал интерактивный вырез Dynamic Island на дисплее более дорогих iPhone 14 Pro. Разработчики приложения Apollo нашли, пожалуй, самую милую модификацию для нового интерфейса.

Теперь любой владелец нового смартфона Apple может "завести себе питомца" по принципу тамагочи, который будет жить на своем "островке" вверху экрана.

В приложении Apollo, которое является альтернативным клиентом Reddit, можно выбрать кошку, собаку, ежа, лису или аксолотля. Пока вы будете серфить посты на форуме, зверушки будут жить своей жизнью: ходить, спать или просто болтаться и делать милые вещи. Единственный момент – взаимодействовать с ним не получится.

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При этом владельцы старых айфонов с традиционной "челкой" могут также установить виртуального питомца на экран блокировки с iOS 16, но уже в качестве виджета.

Это не первое приложение, которое оригинально обыгрывает интерактивный вырез. Ранее мы писали про мини-игру Hit the Island для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, в которой Dynamic Island использован в качестве партнера для пинг-понга.

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новый интерактивный вырез является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании. По данным инсайдеров, Dynamic Island, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.

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