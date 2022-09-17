Владельцы старых айфонов с традиционной "челкой" тоже найдут, как развлечься.

Одной из ключевых особенностей "прошек" iPhone 14 является Dynamic Island – новая интерактивная область в верхней части экрана, которая пришла на смену "челке". Разработчик нашел интересный способ применения этой функции.

Hit the Island – мини-игра для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, вдохновленная всеми известной аркадной Pong.

Игроку предлагается перемещать платформу в нижней части экрана так, чтобы шарик попадал в верхний "островок". При касании мячом Dynamic Island игроку начисляется очко, а от самого "острова" расходятся анимации. Чем больше очков – тем быстрее летит мяч (а ещё мячей может стать несколько).

При этом владельцы старых айфонов (от X до 13) тоже найдут, как развлечься. В игре есть режим для моделей iPhone с традиционной "челкой". Бесплатно в App Store.

О Dynamic Island

По мнению многих пользователей, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории купертиновцев.

Это интересное решение быстро взяли на вооружение китайские разработчики приложений под Android. Судя по всему, Apple задала новый тренд, и теперь функцию будут копировать вообще все.

Напомним, iPhone 14 также получили функцию спутниковой связи. УНИАН рассказывал, как она работает и зачем нужна.

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